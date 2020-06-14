Врач рассказал, как коронавирус воздействует на все органы человека

https://static.news.ru/photo/6ca74122-ae57-11ea-bdf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция является симбиозом нарушения свёртываемости крови и гипериммунного ответа на воспаление. Болезнь воздействует на все органы человека. Об этом заявил врач-терапевт Василий Купрейчик.

Находки в разных органах объясняются ещё и тем, что не во всех странах полностью исследовалось тело умершего. В Австрии проводили практически полное исследование и описали изменения во множестве органов, — рассказал медик журналистам «Московского комсомольца».

По его словам, наиболее серьёзный удар наносится по лёгким человека. В них находится множество рецепторов, к которым прикрепляется вирус.

Ранее учёные Северо-Западного университета США пришли к выводу, что коронавирус может нанести урон всей нервной системе человека, затронув головной и спинной мозг. По словам профессора неврологии доктора Игорь Коральника, около половины госпитализированных пациентов испытывают неврологические симптомы коронавируса. Среди них головная боль, головокружение, снижение бдительности, расстройство обоняния, судороги, слабости и инсульты.

NEWS.ru писал, что коронавирус, как и грипп, поражает верхние дыхательные пути. После окончания пандемии болезнь будет похожа на сезонное поведение гриппа, считает вирусолог Виктор Зуев.