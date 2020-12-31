Врач рассказал, как избежать простуды во время прогулки

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Отправляясь зимой на прогулку, стоит захватить с собой термос с чаем. При этом напиток должен быть горячим, но не обжигающим, рекомендует кандидат медицинских наук, оториноларинголог Владимир Зайцев.

Чай поможет согреться и придаст сил. Кофе, по мнению эксперта, на прогулке пить не стоит. Этот напиток, наоборот, может только забрать силы.

Находясь на улице в мороз, необходимо следить за дыханием. Оно должно быть равномерным и не очень глубоким, чтобы холодный воздух успевал прогреваться, проходя через нос. Особенно это важно во время катания на лыжах, коньках, тюбинге. При физической активности частота и глубина дыхания меняется, поэтому есть риск переохлаждения.

Врач также порекомендовал не укутывать лицо шарфом до самых глаз. Он должен доходить только до подбородка, рот следует оставлять открытым.

Маску на улице можно не носить. Она будет намокать от дыхания и прилипать к лицу, пояснил эксперт. Он добавил, что риск заражения коронавирусом на открытом воздухе минимален, сообщает «АиФ».

Ранее NEWS.ru писал, что терапевт Людмила Лапа назвала самые опасные для здоровья дни новогодних праздников. Это 1-е и 7-е января. По её словам, в эти дгни многие злоупотребляют алкоголем и переедают, что приводит к излишней нагрузке на систему пищеварения и сердце. Кроме того, из-за опьянения повышается риск простудиться. Для здоровья может представлять опасность и период с 1 по 3 января. В это время, как правило, люди «доедают» оставшееся после новогодней ночи, что чревато пищевыми отравлениями.