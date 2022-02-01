Врач рассказал, как избежать карантина после контакта с больным COVID

Врач-эпидемиолог из Санкт-Петербурга кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов в интервью «ФедералПресс» рассказал, что избежать недельного карантина после контакта с больным коронавирусом можно в том случае, если человек за последние полгода поставил прививку от COVID или сам переболел.

Речь идёт о лицах, которые переболели или привиты в последние шесть месяцев. Их не отправляют на карантин, но их наблюдают. Если у них нет клинических показаний, то ПЦР-тест у них не берут, — отмечает эпидемиолог.

Выгоняйлов подчеркнул, что изменения в санитарных правилах произошли ещё в ноябре, а в конце января срок карантина снизился с 14 до семи дней для тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Врач отметил, что привитые от коронавируса сейчас редко заражаются.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в ходе мутации коронавирус утратил способность проникать в лёгочную ткань. Именно поэтому новый штамм «омикрон» преимущественно поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжёлого течения болезни. Однако нельзя исключать, что он не восстановит свою способность в будущем, и в сложившейся ситуации по-прежнему важно соблюдать все необходимые меры.

До этого Попова сообщила, что в настоящее время в России не идёт речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу. По её словам, несмотря на рост заболеваемости, в стране используются отработанные противоэпидемические меры.