Врач рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса

https://static.news.ru/photo/aac4a8b4-843a-11eb-8662-96000091f725_660.jpg Фото: uakomar/instagram.com

Кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как избавиться от навязчивого кашля, который возникает после коронавируса.

По его словам, таблетками вылечить такой кашель нельзя.

К сожалению, никаких «волшебных» таблеток в вашей ситуации (кашля после COVID-19. — NEWS.ru) нет, — написал он в Instagram.

Он отметил, что облегчить состояние и ускорить возвращение к нормальному состоянию помогут дозированные физические нагрузки, прогулки у водоёмов и в лесу, а также свежий воздух, правильное питание, «хорошее настроение и позитивный взгляд на мир».

В вашей ситуации главное, фундаментальное — оптимизм и настрой на активное выздоровление после COVID-19, — заключил он.

Ранее Комаровский рассказал, что заразившийся коронавирусом человек практически наверняка распознает в себе болезнь. По его словам, у каждого есть личный опыт столкновения с ОРЗ и человек знает, по какому сценарию обычно протекает болезнь. Поэтому, столкнувшись в COVID-19, он сразу поймёт: так болеть раньше не доводилось, писал NEWS.ru.