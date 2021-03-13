Врач рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса

Кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как избавиться от навязчивого кашля, который возникает после коронавируса.
По его словам, таблетками вылечить такой кашель нельзя.
К сожалению, никаких «волшебных» таблеток в вашей ситуации (кашля после COVID-19. — NEWS.ru) нет, — написал он в Instagram.
Он отметил, что облегчить состояние и ускорить возвращение к нормальному состоянию помогут дозированные физические нагрузки, прогулки у водоёмов и в лесу, а также свежий воздух, правильное питание, «хорошее настроение и позитивный взгляд на мир».
В вашей ситуации главное, фундаментальное — оптимизм и настрой на активное выздоровление после COVID-19, — заключил он.
Ранее Комаровский рассказал, что заразившийся коронавирусом человек практически наверняка распознает в себе болезнь. По его словам, у каждого есть личный опыт столкновения с ОРЗ и человек знает, по какому сценарию обычно протекает болезнь. Поэтому, столкнувшись в COVID-19, он сразу поймёт: так болеть раньше не доводилось, писал NEWS.ru.