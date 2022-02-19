Врач рассказал, как из-за ванной комнаты может возникнуть пневмония

Отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что из-за образования чёрной плесени в ванной человек может заболеть пневмонией. Также возможно и заболевание бронхитом, пишет URA.ru.

То, чего мы можем реально бояться и опасаться — это плесень в ванной комнате. Когда помещение сухое, оно опасности не представляет, как только начинаете мыться, все это распаривается, и если плохая система вентиляции, этим хозяйством можно надышаться, — пояснил медик.

Он уточнил, что наибольший урон плесень наносит задней стороне глотки, миндалинам и околоносовым пазухам. Кроме того, при испарении она способна нанести ущерб трахее, бронхам и лёгким. При этом в холодное время года заболеть легче, чем в тёплое — это связано с естественной циркуляцией воздуха, когда окна открыты. Зимой помещения проветриваются не так часто, из-за чего плесень может осесть в квартире.

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