Врач рассказал, как долго остаётся заразным излечившийся от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8b6ec25e-7754-11ea-b80a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациент, излечившийся от COVID-19, ещё в течение месяца продолжает «выделять вирус». Об этом сообщил замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов.

У таких людей при находках двукратных вирусов делали вывод о повторном заражении. Это не повторное заражение, это вирусовыделение, — заявил в эфире «России 1» Семёнов.

Как писал NEWS.ru, главный врач московской городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что его и его коллег удивил возраст поступающих к ним на лечение пациентов. По словам Проценко, в Москве от коронавируса страдают молодые люди с некоторыми сопутствующими заболеваниями в анамнезе. Такое наблюдение опровергло все прогнозы относительно сценария эпидемии коронавируса в России.

По данным на 5 апреля, в России зарегистрировано 5 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.