Врач рассказал, как диагностировать у себя психическое расстройство

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Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, что многие пациенты из-за недомогания идут к другим специалистам. Вместо этого им стоит задуматься над походом к психиатру.

Одним из признаков депрессивного расстройства служат панические атаки. Они проявляются по-разному.

До 30% потока пациентов в поликлинику связано не с заболеваниями сердца, органов пищеварения, а с тревожно-депрессивными расстройствами. Они имеют проявления с проекциями или в органы пищеварения, или в органы дыхания. Наиболее яркий пример — панические реакции, панические атаки. Они проявляются перебоями в работе сердца, слабостью, головокружением. Идут либо к терапевту, к кардиологу, либо к неврологу. Куда угодно, но только не к психиатру, — рассказал изданию «Говорит Москва» эксперт.

Он обратил внимание, что по мнению европейских экспертов, 25% населения переносят психические расстройства в течение года. На этой почве у людей развиваются алкоголизм и другие привычки — например, игромания. Это также влияет на число суицидов, подчеркнул психиатр.

Ранее стало известно, что депрессия стала одной из главных причин падения работоспособности людей в современном мире. Однако в России работодатели не считают психическое расстройство поводом для снисходительного отношения: от заболевших сотрудников они требуют той же эффективности, какую ожидают от здоровых. В Госдуме предлагают исправить ситуацию и официально разрешить россиянам брать оплачиваемые выходные дни, если они вдруг стали страдать депрессией, писал NEWS.ru.