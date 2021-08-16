Врач рассказал, как часто можно болеть COVID-19

Люди могут болеть COVID-19 по несколько раз в год. Это происходит в связи с появлением новых штаммов коронавируса и отсутствием популяционного иммунитета. Об этом главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал в интервью радио Sputnik.

По мнению Чурадзе, в настоящее время до окончания пандемии ещё далеко, продолжают появляться новые штаммы вируса и в дальнейшем он будет сопровождать человечество, как вирус гриппа. При этом человек может заболевать COVID-19 по несколько раз: зафиксированы случаи, когда человек вновь заражался через один-два месяца после предыдущей болезни.

Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза — это мы видим достаточно часто, — рассказал медик.

При этом при повторном заражении одним и тем же штаммом болезнь будет протекать значительно легче. Если же заражение произошло новым штаммом, то картина может быть неоднозначной: возможны повторные тяжёлые и даже более тяжёлые, чем предыдущие, варианты течения болезни.

Однако Чурадзе убеждён, что по мере формирования популяционного иммунитета уровень заболеваемости будет снижаться, а последствия болезни станут менее тяжёлыми.

Я предполагаю, что со временем — мы это увидим уже в следующем году — последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Будет меньше заболеваемость и смертность от этой инфекции, — сказал врач.

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