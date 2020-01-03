Доктор Михаэль Деспегель назвал три простых правила, которые помогут быстро уменьшить обхват талии на пять сантиметров.
По его словам, в первую очередь следует два раза в неделю уделять время кардиотренировкам, способствующим улучшению жирового обмена. Также важно делать силовые упражнения, которые помогают укреплять мышцы и осанку.
Согласно третьему правилу, четыре раза в неделю необходимо придерживаться правильного питания, стараясь снизить калорийность употребляемых блюд. Остальные три дня можно отдохнуть от упражнений и строгой диеты, но не переедать,
Ранее NEWS.ru писал, что низкоуглеводные и «обезжиренные» диеты считаются эффективными. Но последним трендом являются системы питания, запрещающие есть что-либо на протяжении длительного периода времени.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен