Врач рассказал, к чему приведёт приостановка плановой медицинской помощи

Приостановка плановой медицинской помощи из-за пандемии коронавируса увеличит число пациентов, нуждающихся в срочной помощи, сообщил доктор медицинских наук Денис Иванов «Царьграду». Он объяснил, что это ухудшит и качество лечения.

К сожалению, принятые решения обернутся тем, что у нас вырастет количество пациентов, которые будут нуждаться в экстренной помощи, как то хирургической или терапевтической, потому что плановые приёмы как раз и позволяют не перегружать стационары. А это то, о чём так беспокоятся нынешние организаторы здравоохранения. И естественно, когда более тяжёлый пациент поступает в стационар, вероятность того, что у него будет негативный результат от лечения, намного выше, — сказал Иванов.

Он добавил, что в связи с этим весной может вырасти смертность.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал продолжать оказание плановой медицинской помощи детям, несмотря на распространение коронавируса. По его словам, пандемия не является поводом для прекращения такой работы.

Сейчас не оказывается плановая медицинская помощь в больницах Карелии. Специализированную же приостановят с 1 февраля, за исключением смертельно опасных случаев, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.