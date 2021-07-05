Врач рассказал, что влияет на точность ПЦР-теста

Для успешного лечения коронавируса важно вовремя его выявить. Как готовиться к сдаче ПЦР-теста, чтобы избежать ошибочного результата, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

В Роспотребнадзоре рекомендуют воздержаться от приёма пищи, питья, курения, а также чистки зубов и полоскания горла за три часа до процедуры.

Если вирусные частицы смыты во время питья воды или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным, — пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что на точность результата влияет и то, как именно берётся мазок для анализа. В частности, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зонд должен вводиться в нос до появления слёз из глаз пациента.

Если материал для анализа будет взят у самых крыльев носа, то высока вероятность неверного результата, отметил врач.

Ранее глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, как отличить лёгкую форму коронавируса от ОРВИ. По её словам, о заражении именно COVID свидетельствуют заметное притупление или полное отсутствие обоняния и вкуса пищи, состояние общей слабости и сонливости, ощущение нехватки воздуха, температура тела свыше 38,5 градуса, а также сильный сухой кашель. Врач подчеркнула, что точный диагноз можно поставить только с помощью ПЦР-теста.