Врач рассказал, что витамины помогут при реабилитации после COVID-19

Нехватка витаминов и микроэлементов негативно влияет на состояние организма и может повлечь ухудшение здоровья и различные патологии, особенно если организм ослаблен болезнью. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач — нутригенетик-диетолог Андрей Золотарёв.

По его словам, во время болезни необходимо получать полноценное питание, которое включает все необходимые компоненты. Причём это касается любого заболевания, так как данных о специфической роли витаминов в лечении COVID-19 пока нет. Врач подчеркнул, что специалисты не могут рекомендовать в обязательном порядке применять витаминно-минеральные комплексы или отдельные витамины при лечении коронавирусной инфекции.

Хотя на практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка. Конкретных статистических данных, что это обязательно участвует в помощи, пока нет, — отметил он.

В процессе восстановления после коронавируса врачи в первую очередь обращают внимание на конкретные нарушения, в связи с чем могут назначаться определённые витамины.

Если мы говорим о дефиците витаминов у человека до начала заболевания, то необходимо принимать их и для восстановления, —пояснил Золотарев

То же самое касается и минеральных добавок.

Диетолог напомнил, что решение о применении витаминно-минеральных комплексов должен принимать врач.