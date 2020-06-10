Врач рассказал, что случается при нанесении на ожог сметаны

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Петербургский врач-педиатр Илья Богданов призвал жителей России забыть про «бабушкины рецепты» при лечении ожогов. По его словам, исопльзовать сметану, подсолнечное масло или сырое яйцо опасно.

Подобная народная медицина, по словам медика, будет препятствовать заживлению, так как на повреждённом участке начнёт образовываться плёнка. Вместо этого врач советует окунуть получившую ожог часть тела в холодную проточную воду. Это позволит уменьшить глубину и площадь повреждения тканей, передаёт телеканал «Санкт-Петербург». В тяжёлых случаях необходимо обращаться к врачу.

Ранее бывший кремлёвский врач Александр Мясников рассказывал о популярных методах народной медицины, которые не только бесполезны, но и опасны для здоровья. Например, капли в нос из чеснока и лука не смогут вылечить насморк. Он отметил, что это раздражающие капли, от которых потечёт ещё больше. Также Мясников заявил, что ингаляции с горячим картофелем не смогут вылечить ОРЗ, они лишь помогут снять симптомы, писал NEWS.ru.