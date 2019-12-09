https://static.news.ru/photo/c3b56d3e-19cb-11ea-97c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Испанский врач Хесус Петейро из Университетской больницы А-Корунья в ходе научного конгресса Европейского общества кардиологов рассказал, как женщины могут уберечься от онкологических и сердечных заболеваний.

По его словам, представительницам прекрасного пола следует как можно больше двигаться.

Фитнес защищает от смерти от любой причины, — подчеркнул он.

При этом специалист отметил, что серьёзных работ о влиянии спорта на женский организм практически нет. Однако недавнее крупное исследование, в котором на протяжении пяти лет принимали участие более 4700 женщин в возрасте от 50 до 75 лет, показало, что физическая активность благотворно влияет на сердце и на организм в целом.

Но если у женщин плохая физическая подготовка, они подвергаются повышенному риску смерти от рака или других причин, — рассказал Петейро.

Врач добавил, что показателем здоровья является нормальная работа сердца при выполнении упражнений и хорошая работоспособность в целом, передаёт Medical Xpress.

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