Врач рассказал, что нельзя есть при потере вкуса из-за COVID-19

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При исчезновении обоняния или вкуса из-за коронавируса не стоит пытаться вернуть их при помощи сильно пахнущих или острых продуктов — спирта, аджики, горчицы или перца, предостерёг лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев.

Вопреки соблазну «пробить» вкус и обоняние острыми и сильно пахнущими продуктами стоит напротив, исключить их из рациона, приводит мнение врача РБК. Определённую помощь могут оказать препараты против отёка, считает он.

Некоторые идут по пути вышибания «клина клином». Используют спирт, аджику, горчицу, перец, пытаются натирать язык. Это не работает, только раздражает слизистую оболочку, воспаляет, — отметил Зайцев.

Если применить препарат против отёка, то рецепторы могут выйти из-под его действия и вкус может восстановиться, заметил врач. Его коллега, врач-отоларинголог Иван Лесков отметил, что коронавирус поражает чувствительный эпителий носа, который сам восстанавливается в период от 60 до 100 дней.

Лесков посоветовал восстанавливать обоняние и вкус с помощью витаминов группы B, B1, B6, а также препаратов, содержащих пиридоксина гидрохлорид.

Как сообщал NEWS.ru, потеря обоняния — частый и наиболее заметный признак наличия у пациентов COVID-19. Врачи рассказали, по какой причине развивается данный симптом и можно ли ускорить процесс восстановления.

Врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова ранее отметила, что с потерей обоняния, аносмией, часто сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом. При заболевании повреждаются не обонятельные рецепторы, а поддерживающие их клетки, и у 70% людей обоняние полностью восстанавливается в сроки от двух недель до двух месяцев.