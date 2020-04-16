Врач рассказал, что можно есть на ночь и худеть

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Врач-диетолог Алексей Ковальков посоветовал любителям ночных перекусов обратить внимание на яичные белки. Этот продукт активизирует выработку соматотропного гормона, благодаря которому происходит сжигание жира.

Прямо перед сном два яичных белка пожарить, отварить — главное, чтобы белок попал в организм, — сказал доктор медицинских наук в разговоре с Ириной Шихман для шоу «А поговорить?».

Пик выработки соматотропина наступает с 12 до часа ночи. В это время лучше всего всасываются витамины и аминокислоты.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог Иван Алименко рассказал, как правильно питаться при карантине. Главное — нельзя переедать. Доктор советует вести пищевой дневник, есть каждые три часа, чтобы не копить пищевой голод. Важно соблюдать пищевой режим, хорошо при этом отказаться от перекусов. Стоит заниматься физкультурой, поддерживать хорошее настроение.