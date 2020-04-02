Врач рассказал, что лёгкие формы COVID-19 не требуют специального лечения

https://static.news.ru/photo/351f3df4-7504-11ea-822b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Если коронавирус проходит в лёгкой форме, то какая-либо специальная лечебная схема не нужна. Об этом заявил главный врач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Если это лёгкие формы, их большинство, то они в принципе не требуют какого-то специального лечения. Если это тяжёлые формы, то пациенты находятся в реанимации с дыхательной недостаточностью или на аппаратах ИВЛ, — пояснил Петриков.

В эфире Первого канала он в ответ на вопрос, какое лекарство лучше использовать, пояснил, что наиболее эффективное лекарство определит время, так как всё постоянно меняется.

Вы знаете, что ещё никто не сошёлся в одном. Вроде бы «Ибупрофен» вначале не очень любили, а сейчас прописывают, что можно им пользоваться. Я думаю, покажет время, — отметил главврач НИИ имени Склифосовского.

По последним данным, сейчас в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.

Как писал NEWS.ru, ранее 49 тысяч петербуржцев прошли проверку на коронавирус. За прошедшие сутки анализы сдали 4788 человек.