Врач рассказал, что лучше — привиться или переболеть

https://static.news.ru/photo/728ad030-de83-11e9-bae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look

Аргументы противников прививок об осложнениях после вакцинации являются мифом, а побочные реакции после неё не сравнятся с последствиями от перенесённого заболевания. Об этом заявил в интервью РИА Новости в рамках стартовавшей в понедельник Европейской недели иммунизации директор ЧУЗ «Клиническая Больница „РЖД-Медицина“ имени Семашко» Андрей Явися.

По словам медика, побочные реакции после прививки — редкое явление, которое проходит в течение нескольких дней.

Это может быть слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. Но однозначно эти дискомфортные ощущения не сравнятся с болезнью и её последствиями, — сказал Андрей Явися.

По словам врача, уменьшить вероятность осложнений после вакцинации можно с помощью здорового образа жизни в течение 5–7 дней до и после прививки. Также следует по возможности отказаться от тяжёлых физических нагрузок, стрессов, переохлаждения и перегрева в течение 2–3 дней после вакцинации.

При этом заболеть после прививки всё же можно, но болезнь будет протекать в лёгкой форме — как это происходит при введении живых вакцин с ослабленным вирусом, таких как корь и краснуха.

При этом не существует никакой связи между вакцинацией детей и аутизмом, о чём зачастую говорят противники прививок. Это научный факт.

Ранняя симптоматика аутизма может совпасть с прививкой по возрасту, но она в любом случае появилась бы до трёх лет, — объяснил Явися.

При этом взрослым людям следует вакцинироваться в обязательном порядке, убеждён врач.

Многие вакцины требуют ревакцинации — так, от гриппа прививку приходится ставить ежегодно, а от столбняка раз в десять лет. Также прививки необходимы при поездках в экзотические страны и опасные с эпидемиологической точки зрения районы, — резюмировал медик.

Европейская неделя иммунизации, ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомлённости людей о важности иммунизации для здоровья и благополучия, проходит в этом году с 26 апреля по 2 мая.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал более интенсивно информировать людей о том, как действуют вакцины и почему необходимо делать прививку. По его словам, для формирования коллективного или популяционного иммунитета необходимо привить от коронавируса не менее 70 млн россиян. Сейчас вакцинацию прошли в шесть раз меньше россиян.