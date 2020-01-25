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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса. Специалист порекомендовал немедленно начать противовирусную терапию, если у человека температура и кашель, но нет насморка.

Принимать все таблетки, которые есть дома: анальгин, аспирин и прочие лекарства подобного действия. Главное — не допускать повышения температуры, — цитирует Жемчугова «Звезда».

Также врач добавил, что необходимо сдать анализы в местном центре гигиены и эпидемиологии.

О вспышке пневмонии неизвестного типа, распространившейся в городе Ухань, китайские власти сообщили в конце декабря. Возбудителя болезни установили 7 января. Им оказался коронавирус 2019-nCoV. Болезнь выявлена во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны.

Как ранее писал NEWS.ru, сразу два российских института одновременно ведут разработку вакцины от коронавируса, сказала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Она также посоветовала соблюдать те же правила профилактики, что и в случае с гриппом.