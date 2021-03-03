Врач рассказал, чем вредна громкая музыка

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Громкая музыка может быть не менее вредной, чем городские и индустриальные шумы. Об этом заявил руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Кроме обычных факторов — шума улицы и работающих станков, для человеческого слуха представляет опасность прослушивание громкой музыки в наушниках и в автомобиле. В частности, чем наушник ближе к барабанной перепонке, тем хуже. В этом смысле так называемые наушники-капли влияют на слух негативнее.

Зайцев рассказал, что важно учитывать громкость музыки и жанр произведения. К примеру, рок-музыку не стоит слушать более часа в день. Врач добавил, что уши способны подавать сигнал, когда трек играет слишком громко.

Основной сигнал — шум, звон или писк в ухе. Монотонный, пронзительный. Сначала тихий, а потом громкий. Это называется аутофония. Когда у вас в ухе зазвенело и засвистело — это яркий знак того, что слуховой нерв уже бьёт в набат, — цитирует его «Москва 24».

Предупредил Зайцев и об опасности прослушивания громкой музыки в салоне автомобиля. По словам специалиста, это повышает риск развития сенсоневральной тугоухости.

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