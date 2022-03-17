Врач рассказал, чем при деменции помогают препараты

Медицинские препараты при деменции помогают замедлить её развитие, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков изданию РИАМО. Их выписывают специалисты, поэтому к ним нужно обязательно обращаться, когда появляются признаки синдрома, отметил врач.

Прежде всего, нужно не стесняться обратиться к психиатру и проконсультироваться. Потому что есть препараты, которые уменьшают проявление деменции, есть ноотропы, протекторы, которые немного скорректируют эту ситуацию. Они её полностью не исправят, но уменьшат вероятность галлюцинозов и уменьшат возбудимость и депрессию, — сообщил Звонков.

Он добавил, что больного важно не оставлять одного. Хорошо бы нанять няню или сиделку, потому что иначе не удастся обеспечить безопасность человека. При тяжёлых формах деменции пациенты могут навредить себе, предупредил Звонков: устроить пожар или затопить квартиру.

Ранее врач-невролог клиники «Рассвет» Елена Ляшенко рассказала, что деменция — это синдром, а не болезнь, и возникает она из-за поражения сосудов мозга, болезни Альцгеймера или Паркинсона. Некоторые учёные прогнозируют эпидемию болезни Альцгеймера в связи с коронавирусом, хотя данных, чтобы установить взаимосвязь, пока недостаточно, отметила она.