Врач рассказал, чем питаться при заражении «омикрон»-штаммом

Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что при заражении «омикрон»-штаммом лучше отказаться от фруктозы, промышленных сладостей и фастфуда, так как они замедляют выздоровление. Предпочтение стоит отдать свежим овощам, ягодам и зелени, пишет РИА Новости.

Люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а, наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты), — рассказал медик.

По его словам, особую опасность представляют продукты с фруктозой. Они вызывают воспаление и инсулинорезистентность. Чудаков посоветовал также отказаться и от покупных соков. По его словам, лучше самостоятельно делать смузи с овощами и фруктами.

Помимо этого, к провоспалительным продуктам относится всё жареное. Худший вариант — если продукт зажарен во фритюре. Лучше отказаться от такого способа приготовления еды в обмен на тушение и варку. Можно также готовить еду на мангале, но для этого она должна обрабатываться горячим воздухом, а не открытым огнём.

Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи, <...> зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно чёрного цвета. Сейчас очень популярна куркума — эта специя тоже даёт противовоспалительный эффект, — добавил врач.

Лук и чеснок, которые считаются противовирусными продуктами, лучше употреблять курсами по три дня с перерывом в неделю. Молочные продукты рекомендуется заменить кисломолочными, а злаки и крупы чередовать друг с другом.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что наиболее высок риск заразиться коронавирусом внутри семьи из-за близкого контактирования. По его словам, члены семьи чаще всего заражаются COVID в общественном транспорте.