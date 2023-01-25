Раскрыта главная опасность метастаз Врач Тимофеев: метастазы истощают организм

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Главная опасность метастаз кроется в том, что они истощают организм. Об этом NEWS.ru рассказал директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев. По его словам, такие образования нарушают функционирование органов и систем.

Вот есть рак лёгкого, он может метастазировать в само же лёгкое, то есть орган получается «нафарширован» метастазами. Метастаз — это точно такая же ткань, как и первичные опухоли, только уже вторичный очаг. Вот этот метастаз начинает расти и сдавливать бронх, например. Человеку становится тяжело дышать, — пояснил специалист в новом выпуске подкаста «Надо разобраться».

Он добавил, что зачастую метастазы распространяются и на другие органы. Например, при раке молочной железы велика вероятность образования метастазов в костях.

Тимофеев подчеркнул, что сейчас с метастазами борются путём таргетной терапии. Зачастую достаточно медикаментозного лечения, чтобы избавиться от опасных образований. В ряде случаев применяется стереотаксическая лучевая терапия и другие методы.

Ранее Тимофеев назвал основную причину развития рака и объяснил, почему пожилые люди чаще молодых сталкиваются с онкологией. По его словам, главным фактором заболеваемости является износ иммунной системы.