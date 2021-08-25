Врач рассказал, чем опасны для больных коронавирусом курение и алкоголь

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, почему больному коронавирусом не стоит употреблять алкоголь и курить. Этанол способствует сгущению крови и утяжеляет состояние больного до образования тромбов, ведущих к фатальному результату, приводит слова доктора РИА Новости.

Конкретно при COVID-19 самое печальное из всех проявлений похмелья то, что через некоторое время после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования. SARS-CoV-2 сам по себе поражает эндотелий сосудов, также вызывая достаточно мощный процесс тромбообразования, — рассказал специалист.

Также коронавирус поражает печень, что усиливает, в свою очередь, алкоголь. Негативные последствия курения отражаются на лёгких, которые в первую очередь поражает вирус.

Если у курильщика есть проблемы, напрямую связанные с этой привычкой — например, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), — то и инфекция будет протекать у него тяжелее, чем у такого же человека, но без данной патологии, — пояснил Поздняков.

Врач также опроверг слух, согласно которому у курильщика риск заразиться коронавирусом гораздо меньше. «Дельта»-штамм, который на сегодня больше всего распространён в мире, одинаково поражает и курящих, и некурящих.

Ранее учёные выявили взаимосвязь между злоупотреблением спиртным и заражением коронавирусом. Оказалось, что у тех, кто злоупотребляет алкоголем, шансы заразиться вирусом выше, чем у непьющих.