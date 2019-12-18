Врач-кардиолог Наталья Насибуллина рассказала о пагубном влиянии на здоровье нынешней температурной аномалии. Тяжело переносят изменения погоды те, кто страдает бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Нелегко приходится метеозависимым людям, аномально тёплая зима неблагоприятна для аллергиков, людей с заболеваниями дыхательных путей,
Плохо переносят капризы погоды гипотоники. Несмотря на плюсовую температуру, в этот период наблюдается рост простудных заболеваний: их распространению способствует повышенная влажность. Участившиеся магнитные бури приводят к нарушениям сна, хронической усталости, неврозам.
Чтобы защитить своё здоровье, нужно соблюдать режим сна, регулярно питаться и больше гулять. Закаляться в этот период времени надо крайне аккуратно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, какие проблемы для здоровья несёт аномально тёплая зима. Тёплая погода в это время года является прекрасной средой для вирусов, которые способны мутировать.
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