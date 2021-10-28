Врач рассказал, чем опасен пассивный отдых на длинных выходных

Малоподвижный образ жизни в период нерабочей недели вреден для организма. Он может привести к вялости и апатии. Желательно регулярно выполнять хотя бы комплекс простых упражнений. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Если вы проспите или пролежите все каникулы на диване, позволив себе лениться, ваш организм не скажет вам спасибо. Пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате — апатию и вялость, — сказал специалист.

Он отметил, что ограничения из-за ситуации с коронавирусом не исключают занятий спортом или поездок за город. Можно выполнять упражнения как дома, так и на улице. Во втором случае важно одеваться по погоде и не выходить на холод вспотевшим. При поездках в общественном транспорте не следует забывать о профилактических мерах.

Эксперт добавил, что можно принимать препараты для повышения иммунитета, предварительно проконсультировавшись с врачом. Однако самый надёжный способ профилактики — вакцинация от коронавируса и гриппа.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ разрешает регионам по своему усмотрению продлевать их. В Москве длинные выходные продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Ранее депутат Госдумы, замглавы парламентского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина посоветовала россиянам в этот период оставаться дома и общаться только с людьми, проживающими с ними в одном доме или квартире. По её словам, снять напряжение можно чтением книг и просмотром фильмов.