Врач рассказал, чем опасен бесконтрольный приём таблеток от головной боли

https://static.news.ru/photo/541e7b9a-c308-11eb-91d4-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Самостоятельное лечение головной боли приёмом простых обезболивающих препаратов чревато опасными последствиями для здоровья. За недомоганием, которое снимается обычными таблетками, может стоять серьёзное заболевание вплоть до летального исхода, приводит слова остеопата и невролога Александра Евдокимова Пятый канал.

Для того чтобы не пропустить серьёзный недуг, важно помнить , что головная боль всего лишь симптом, за которым может прятаться смертельно опасное заболевание. Головная боль может появляться и в предынсультном состоянии, и при гипертоническом кризе.

И если такую головную боль глушить лекарственными препаратами, то это может привести к серьёзным последствиям вплоть до летального исхода, — предупредил доктор.

По словам специалиста, обычные обезболивающие не справляются с болезнью, они только приглушают симптом, а заболевание будет развиваться дальше. И бесконтрольным приёмом препаратов от головной боли можно попросту упустить драгоценное время для лечения недуга.

Сама по себе головная боль, по словам врача, серьёзной болезнью не является. Но если она вызывает беспокойство, то лучший способ в этом случае — обратиться к специалисту.

Если вдруг возникла острая боль, которой раньше никогда не было, то лучше обратиться к специалисту. Возможно, ничего страшного нет, окажется, что это обычная головная боль от перенапряжения или мигрень, но рисковать не стоит, — резюмировал доктор.

Как сообщалось ранее, зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях организма человека. Если человек замечает, что стал чаще зевать, следует немедленно обратиться к врачу.