Врач рассказал, чем можно заразиться через смартфон

Поверхность смартфона является небезопасной средой для здоровья человека. На ней может жить большое количество опасных микробов. О результатах исследований учёных британского Университета Суррея рассказала в интервью агентству ПРАЙМ врач-инфекционист Наталья Очинская.

В ходе эксперимента учёные взяли смывы с гаджетов обычных людей. В результате выяснилось, что смартфоны представляют собой настоящие рассадники опасных бактерий. Так, некоторые телефоны несли на своём корпусе в 18 раз больше бактерий. чем находится под ободком унитаза.

При этом бактерии могут стать причиной целого ряда серьёзных заболеваний: менингита, пневмонии, кожных и кишечных болезней.

Инфекционист советует хотя бы раз в день чистить поверхность смартфона антибактериальными салфетками или специальными средствами для дезинфекции устройств. При этом важно следить, чтобы чистящие средства не попадали внутрь корпуса.

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