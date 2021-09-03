Врач рассказал, чем можно заразиться через смартфон

Поверхность смартфона является небезопасной средой для здоровья человека. На ней может жить большое количество опасных микробов. О результатах исследований учёных британского Университета Суррея рассказала в интервью агентству ПРАЙМ врач-инфекционист Наталья Очинская.
В ходе эксперимента учёные
При этом бактерии могут стать причиной целого ряда серьёзных заболеваний: менингита, пневмонии, кожных и кишечных болезней.
Инфекционист советует хотя бы раз в день чистить поверхность смартфона антибактериальными салфетками или специальными средствами для дезинфекции устройств. При этом важно следить, чтобы чистящие средства не попадали внутрь корпуса.
Ранее россиянам объяснили, как вычислить слежку через смартфон.