Врач рассказал, чем можно заменить антисептик для обработки поверхностей

https://static.news.ru/photo/0a2d4112-74e7-11ea-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Кандидат медицинских наук Илья Акинфеев заявил, что можно использовать алкоголь для обработки поверхностей от вирусов, если нет специального антисептика.

По его словам, заменить антисептик может водка, но её эффективность будет ниже, чем у специального средства. Это связано с разной крепостью спирта. В водке используется 40% спирт, а у специальных антисептиков 60% спирт.

Медик подчеркнул, что антисептики нужно использовать, строго соблюдая инструкцию. Антисептиком для поверхностей нельзя обрабатывать кожу, поскольку возможны химические ожоги, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что дезинфицировать одежду от коронавируса следует, если во время нахождения на улице к человеку подошли кашляющие или чихающие люди. Также её следует обрабатывать после прикосновения к перилам или стенам лифта.

Согласно результатам исследования, вирус в воздухе живёт не менее трёх часов, на поверхностях он может сохранятся до трёх дней.