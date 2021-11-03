Врач рассказал, чем грозит повышенная температура после перенесённого COVID

Врач-нейрофизиолог Александр Будик рассказал, чем может быть опасна повышенная температура, которая долго сохраняется после перенесённого коронавируса. Температура в диапазоне 37–37,5 градуса может довольно длительное время сохраняться после перенесённого заболевания и не угрожать здоровью, приводит слова врача радио Sputnik.

Но если к этому добавляются другие симптомы, то это уже повод обратиться за медицинской помощью. Повышенная температура во время болезни — это признак борьбы организма с инфекцией.

Многие вирусные заболевания характеризуются тем, что у человека наблюдается повышенная температура в течение нескольких недель или даже нескольких месяцев. Банальные ОРВИ и грипп могут давать такую симптоматику. После заболевания COVID-19 тоже возможно нарушение терморегуляции — как проявление вегетативного дисбаланса, — пояснил доктор.

Но если это незначительное повышение после болезни сопровождается болью в суставах или головной болью, это знак того, что надо обратиться к врачу. Необъяснимые боли, сопровождающие температуру после коронавируса могут свидетельствовать о других серьёзных заболеваниях, считает доктор.

Если же никаких дополнительных симптомов нет, то чуть повышенная температура не является поводом для тревоги. Через какое-то время она должна сама нормализоваться и вернуться к здоровой норме.

Ранее сообщалось, что смертельно опасным симптомом COVID-19 является понижение температуры тела. Как заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, это значит, что организм не справляется с токсинами.