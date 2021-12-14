Врач рассказал, чем чревато бесконтрольное лечением спреем от насморка

Врач больницы в Сантьяго-де-Компостела Кристиан Кальво назвал главную опасность при длительном использовании спреев от насморка. Они могут приводить к зависимости и проблемам с сердцем, приводит слова врача газета El Confidencial.

В первые дни препарат работает отлично, слизистая носа суживается, освобождая пространство и позволяя лучше дышать. Однако вскоре он вызывает синдром отдачи. Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает ещё больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг, — пояснил доктор.

Использование спреев сверх нормы приводит к повышению давления, инсульту и может спровоцировать риски для сердечно-сосудистой системы. Избавиться от использования назальных спреев можно только одним способом: отказаться от них, используя силу воли.

Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что заложенность носа, вызванную осенним похолоданием, нельзя игнорировать. Это может привести к серьёзным осложнениям.