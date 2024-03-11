Врач назвала витамин, дефицит которого может вызвать онкологию Врач Тананакина: дефицит витамина D может привести к развитию онкологии

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Витамины группы D, источниками которых преимущественно являются солнечный свет и морепродукты, необходимы для усвоения организмом фосфора и кальция, сообщила «Известиям» врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Наталия Тананакина. По ее словам, их недостаток может привести к развитию широкого спектра заболеваний — от рахита до онкологии.

Тананакина объяснила, что витамины группы D представляют собой комплекс жирорастворимых соединений растительного или животного происхождения — холекальциферола, колекальциферола, эргокальциферола и их производных. По ее словам, именно эти микроэлементы обеспечивают усвоение организмом фосфора и кальция.

Часть витаминов можно получить от воздействия солнечного света, остальную часть — через употребление пищи, значительное содержание витаминов группы D выявлено в рыбе, — сказала она.

Врач предупредила, что недостаток витаминов группы D может спровоцировать развитие детского рахита, остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии. По ее словам, на дефицит этого микроэлемента указывают слабый мышечный тонус, ломкие ногти, иссушенная кожа, выпадающие волосы, а также боли в мышцах и костях. При наличии вышеперечисленных симптомов Тананакина посоветовала незамедлительно обратиться к врачу.

Уровень витамина D определяется в ходе биохимического анализа крови. При обнаружении дефицита врачи назначают витаминные комплексы, — отметила врач.

Также эндокринолог посоветовала следить за рационом. По ее словам, при дефиците витамина D необходимо потреблять больше молочных и морепродуктов, яиц и грибов, напомнив, что прием пищи не покрывает суточных потребностей организма в этом микроэлементе.

По этой причине пациентам, испытывающим недостаток витамина D, следует посетить эндокринолога для формирования сбалансированного рациона, — заключила эксперт.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее сообщила, что переизбыток витамина D в организме особенно опасен для беременных и кормящих матерей, так как может привести к нарушению развития плода. Поэтому, по ее словам, в зимний период, когда людям не хватает естественного солнечного света, нужно поддерживать уровень этого фермента с помощью витаминов и пищевых добавок, однако не допуская передозировки.