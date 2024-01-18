Врач развеяла три популярных мифа о пенисе Врач Марагутакис: для сексуального удовлетворения мужчинам не нужна эрекция

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Для сексуального удовлетворения мужчинам не обязательно нужна эрекция, заявила врач неотложной помощи, член британской Ассоциации сексуального здоровья Даная Марагутакис. По ее словам, некоторые мужчины могут испытать оргазм без стимуляции пениса и при неполной эрекции, сообщает газета Metro.

Также она подчеркнула, что проблемы с потенцией не сохраняются на всю жизнь и сексуальная энергия меняется с течением времени. Так, по словам специалиста, эректильная функция может улучшиться, если бросить курить и добавить в рацион больше продуктов, насыщенных оксидом азота, таких как свекла и устрицы.

Кроме того, врач отметила, что многие ошибочно считают, что пенис — это мышца, хотя на самом деле орган преимущественно состоит из губчатой ткани и кровеносных сосудов.

На самом деле пенис состоит преимущественно из губчатой ​​ткани и кровеносных сосудов. Внешне он только напоминает мышцу в момент эрекции, — пояснила Марагутакис.

Ранее сексолог Ольга Кетоева предупредила, что на российском рынке появились мужские презервативы от азиатских производителей, рассчитанные на меньший размер в сравнении с моделями европейского рынка. Из-за этого, по ее словам, увеличилась стоимость средств барьерной защиты, а мужчинам стало сложнее подбирать их, чтобы они подходили по размеру.