Для сексуального удовлетворения мужчинам не обязательно нужна эрекция, заявила врач неотложной помощи, член британской Ассоциации сексуального здоровья Даная Марагутакис. По ее словам, некоторые мужчины могут испытать оргазм без стимуляции пениса и при неполной эрекции, сообщает газета Metro.
Также она подчеркнула, что проблемы с потенцией не сохраняются на всю жизнь и сексуальная энергия меняется с течением времени. Так, по словам специалиста, эректильная функция может улучшиться, если бросить курить и добавить в рацион больше продуктов, насыщенных оксидом азота, таких как свекла и устрицы.
Кроме того, врач отметила, что многие ошибочно считают, что пенис — это мышца, хотя на самом деле орган преимущественно состоит из губчатой ткани и кровеносных сосудов.
На самом деле пенис состоит преимущественно из губчатой ткани и кровеносных сосудов. Внешне он только напоминает мышцу в момент эрекции, — пояснила Марагутакис.
Ранее сексолог Ольга Кетоева предупредила, что на российском рынке появились мужские презервативы от азиатских производителей, рассчитанные на меньший размер в сравнении с моделями европейского рынка. Из-за этого, по ее словам, увеличилась стоимость средств барьерной защиты, а мужчинам стало сложнее подбирать их, чтобы они подходили по размеру.