Диетолог рассказала, кому противопоказаны разгрузочные дни Диетолог Селезнева: разгрузочные дни противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ

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Разгрузочные дни могут принести не только пользу, но и вред, рассказала «Газете.ru» врач-диетолог Ксения Селезнева. По ее словам, в число противопоказаний входят непереносимость некоторых продуктов, различные заболевания и периоды повышенной физической или умственной активности.

Главное противопоказание для определенных разгрузочных дней — непереносимость какого-то из компонентов разгрузочного рациона. Например, если у человека непереносимость лактозы, то кисло-молочные разгрузочные дни не для него. При обострении заболеваний ЖКТ, сахарном диабете, беременности и грудном вскармливании нужно проконсультироваться с лечащим врачом, — пояснила Селезнева.

Она добавила, что людям, страдающим от повышенной кислотности желудка, противопоказано садиться на овощные и фруктовые монодиеты. По ее словам, такое питание может привести к развитию гастрита или язвы. Также фруктовой монодиеты следует избегать людям с повышенным уровнем сахара в крови, подчеркнула врач.

Грамотный специалист поможет понять, принесет ли конкретный разгрузочный день пользу или лучше воздержаться от него. Не стоит проводить разгрузочные дни и в период повышенной физической или умственной активности, — добавила врач.

Селезнева порекомендовала попробовать разные варианты разгрузочных дней, чтобы определиться с наиболее подходящим вариантом. По ее словам, организм каждого человека индивидуален и то, что принесет пользу одному, может обернуться вредом для другого.

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