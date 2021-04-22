Врач раскрыл способ просыпаться бодрым

https://static.news.ru/photo/dd59143a-a3b7-11eb-8aa0-96000091f725_660.jpg Фото: 57stock/imageBROKER.com/Global Look Press

Вялое состояние по утрам может быть связано не с количеством часов, проведённых во сне, а с пробуждением посреди его циклов. Об этом заявил врач Каран Радж в ролике, размещённом в TikTok.

Медик пояснил , что каждую ночь мозг человека проходит через несколько циклов сна и, чтобы утром быть бодрым, важно высчитать время, в которое необходимо ложиться спать.

Каждый цикл начинается c периода поверхностного сна, затем вы входите в глубокий сон, затем снова возвращаетесь к поверхностному. Каждый из этих циклов длится около 90 минут. Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов, — уверен Радж.

Он добавил, что при расчётах следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо проснуться. Так можно высчитать время, в которое комфортно отходить ко сну.

При этом Радж подчеркнул, что уникальная продолжительность циклов сна у разных людей может отличаться, поэтому его совет не станет универсальным. В комментариях к ролику, уже собравшему более миллиона просмотров, пользователи соцсети отмечают, что метод работает.

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