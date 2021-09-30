Врач раскрыл преимущества нового экспресс-теста на антиген к коронавирусу

С 1 октября всем жителям столицы с симптомами простуды будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Главный врач Диагностического центра № 5 Павел Гуляев признался, что этот метод поможет гораздо быстрее выявить инфицированного COVID и назначить ему предварительное лечение. Об этом пишет «Парламентская газета».

Экспресс-тест нужен для того, чтобы сократить время между постановкой диагноза пациенту и назначением ему терапии. Все случаи ОРВИ ещё с начала пандемии мы рассматриваем как подозрение на COVID-19 и у всех берём мазки, но мы каждый раз ждали результат ПЦР-теста, чтобы понять, перед нами ковидный пациент или нет, — объяснил Гуляев.

Он добавил, что с помощью экспресс-теста больной сможет начать соответствующее лечение в день обращения к врачам: ему не придётся ждать длительных результатов ПЦР-анализа. Гуляев подчеркнул, что ПЦР-тесты всё ещё будут делать для более точной информации о заболевании пациента, однако октябрьское нововведение позволит значительно ускорить и облегчить процесс выздоровления для больного.

Ранее стало известно о том, что мэрия Москвы выделит 175 млн рублей на модернизацию методики по выявлению контактировавших с больными коронавирусом пациентами. В частности, программа затронет школьников и педагогов.