Врач раскрыл фразу для мгновенного приёма в больницу

Фраза «Острая боль» позволит человеку быстро получить помощь в медицинском учреждении. Об этом рассказал офтальмолог Дмитрий Майчук в беседе с ведущим программы «О самом главном» кардиологом Александром Мясниковым в эфире телеканала «Россия 1».
В ходе программы медики
Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять, — ответил Майчук.
По словам врача, если человек произнёс эту фразу, ему не имеют права отказать ни в одной клинике.
Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет, — объяснил офтальмолог.
Ранее Александр Мясников сообщил об опасности, которую таит в себе популярное лекарство корвалол.