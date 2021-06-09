Врач раскрыл фразу для мгновенного приёма в больницу

https://static.news.ru/photo/bede398c-c8b0-11ea-87ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Фраза «Острая боль» позволит человеку быстро получить помощь в медицинском учреждении. Об этом рассказал офтальмолог Дмитрий Майчук в беседе с ведущим программы «О самом главном» кардиологом Александром Мясниковым в эфире телеканала «Россия 1».

В ходе программы медики обсуждали опасность конъюнктивита и необходимость обращения за врачебной помощью в течение одного-двух дней после его проявления. При этом Мясников отметил, что пациент не всегда может попасть на приём в указанный срок и предложил коллеге озвучить ключевую фразу, которая поможет получить незамедлительную врачебную помощь.

Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять, — ответил Майчук.

По словам врача, если человек произнёс эту фразу, ему не имеют права отказать ни в одной клинике.

Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет, — объяснил офтальмолог.

Ранее Александр Мясников сообщил об опасности, которую таит в себе популярное лекарство корвалол.