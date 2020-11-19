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Врач раскритиковал употребление настоек для защиты от коронавируса

02:19, 20 ноября 2020 265
Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев назвал шарлатанством попытки рекомендовать спиртовые настойки в качестве лекарства. Также, по его словам, употребление настоек для укрепления иммунитета, в том числе для защиты от коронавируса, является не более чем самообманом.

Скорее, это больше вера и самообман. Даже если мы берём для сравнения эффект иммуномодуляторов — я считаю, он более ощутим, чем от этих настоек. А здесь я как бы себе иммунитет повышаю, а заодно и алкоголем балуюсь, — цитирует врача Lenta.ru.

При этом Исаев подтвердил, что некоторые растения способствуют повышению иммунитета. Однако высчитать, кому и в какой дозе следует употреблять приготовленные на их основе настойки, врач считает весьма сложным занятием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оценить данные о снижении рисков инфицирования коронавирусом при умеренном потреблении красного вина сложно, поскольку нет результатов фундаментальных исследований. Об этом сообщил нарколог Руслан Исаев. Исследований по этой теме не проводилось, подчеркнул врач.

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