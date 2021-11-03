Врач Пшеничная объяснила появление ложноотрицательных тестов при COVID-19

Ситуации, когда у пациента наблюдаются симптомы заражения коронавирусом, а тест даёт отрицательный результат, на практике случаются. Это объясняется тем, что вероятность обнаружить COVID-19 при тестировании на четвёртый—пятый день болезни снижается, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

После четвёртого—пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат, — рассказала профессор.

Пшеничная прежде предупреждала, что коронавирус не имеет специфических симптомов, которые присущи только ему. Из-за этого без лабораторного тестирования невозможно поставить точный диагноз чевеку, заражённому коронавирусом.

Ранее стало известно, что привитые от коронавируса люди могут всё-таки заразиться, но при этом болезнь у них протекает намного легче. Среди наиболее частых симптомов у вакцинированных встречаются головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чиханье. Об этом рассказали датские учёные — профессор Видорве Томас Бенфилд и профессор Руне Хартманн.