Врач прокомментировала информацию о канцерогенности кремов с алоэ

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Врач-косметолог Елена Белянина оценила выводы Американской ассоциации исследований в области онкологии (AACR) о вероятном повышении риска рака кожи из-за использования содержащих сок алоэ косметических средств.

Как отметила дерматолог, фотосенсибилизацию кожи, то есть её повышенную чувствительность к солнечному излучению, вызывает сочетание воздействия ультрафиолетового излучения и лекарственных или иных средств. К ним, например, относятся антидепрессанты, антибиотики, диуретики, некоторые противогрибковые и противоопухолевые средства, ретиноиды, некоторые красители, например зелёнка, а также духи и некоторые растения, в том числе лайм. Но доказанный канцерогенный фактор — ультрафиолетовое излучение, поэтому избегать пребывания на открытом солнце необходимо вне зависимости от используемых средств или препаратов, передаёт РИА Новости.

По поводу алоэ никаких клинических исследований не было проведено, и на данный момент говорить о каких-либо возникновениях рака от кремов с алоэ вера невозможно, — резюмировала врач.

Ранее NEWS.ru писал, исследование алоэ на мышах показало, что у грызунов, на которых наносили сок этого растения, увеличилась вероятность развития плоскоклеточного рака, утверждает врач и телеведущая Елена Малышева.