Врач прокомментировал мнение учёного о связи COVID с болезнью Альцгеймера

До сих пор не было опубликовано ни одного исследования, доказывающего связь коронавируса с болезнью Альцгеймера. А значит, вероятность того, что одно заболевание может спровоцировать другое, крайне невелика. Об этом Lenta.ru рассказал клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Конечно, теоретически всё возможно — мы до сих пор до конца не понимаем природу этой болезни, её связывают с генетикой, с вирусами. Но на данный момент подобные заявления всё равно голословны. Дело в том, что вирус действительно даёт осложнения на нервную систему, но они обратимы. Кроме того, Альцгеймер развивается медленно, а никаких его вспышек мы не наблюдали, — отметил Кондрахин.

Однако, подчеркнул он, коронавирус может спровоцировать развитие других серьёзных заболеваний, например гипертонии. Также Кондрахин заявил, что перенёсшие коронавирус нередко жалуются на нарушение сердечного ритма, спонтанное нарушение свёртываемости крови, ничем не мотивированные головные боли, длительное отсутствие запахов, а также на боли в руках и ногах. Некоторые страдают от постоянного чувства слабости — астении, однако никаких аномалий головного мозга выявлено не было, резюмировал Кондрахин.

Ранее заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений по разделу «Наука» ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России Элен Мхитарян заявила, что коронавирусная инфекция может запустить болезнь Альцгеймера у людей с предрасположенностью к этому заболеванию. В качестве аргумента она привела данные исследований в США, которые показали неестественно высокую смертность граждан с Альцгеймером в 2020 году.