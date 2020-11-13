Врач прокомментировал данные о эффективности красного вина против COVID-19

https://static.news.ru/photo/1f1b895e-26ca-11eb-a089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные о том, что умеренное потребление красного вина снижает риски инфицирования коронавирусом, сложно оценить, не имея результатов фундаментальных исследований, сообщил руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев.

Ранее в СМИ периодически появлялась информация, что содержащиеся в вине вещества обладают способностью блокировать развитие вирусов, попавших в организм человека, и обладают общеукрепляющим действием.

Якобы при употреблении в умеренных дозах оно (вино. — NEWS.ru) обладает противоопухолевым эффектом, а также якобы спирт отрицательно влияет на развитие бактерий и вирусов. Но это всё единичные публикации, — отметил нарколог в беседе с Lenta.ru.

Реально оценить пользу винодельческой продукции в профилактике новой инфекции, как подчеркнул врач, невозможно, так как фундаментальных исследований по этой теме не проводилось.

Это такой миф, в который очень приятно верить, поэтому, наверное, он живуч, — подытожил специалист.

Как писал NEWS.ru, народные методы, такие как растирание спиртом, могут быть небезопасны при лечении коронавируса. Протирать спиртом всё тело нет никакого смысла, так как инфекция передаётся через слизистые, рассказала врач-вирусолог Анна Дёмина.