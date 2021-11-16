Россиянам объяснили, что делать после контакта с заражённым коронавирусом

После контакта с человеком, у которого выявили коронавирус, необходимо подождать около пяти дней, ограничив контакты с окружающими. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач — иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. Именно столько, по его словам, составляет инкубационный период вируса.

Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса — примерно пять дней, — заметил Продеус.

Он обратил внимание на то, что народные средства для повышения иммунитета нет смысла принимать, если был контакт с заражённым, так как они не будут эффективными. Помешать развитию болезни сможет только систематическая работа по укреплению здоровья, но никак не разовое применение «волшебных смесей», подчеркнул врач.

Вирусам наплевать на то, что вы съели в момент встречи с ними. Если вы встретились с человеком, а он потом заболел, то вам не помогут быстрые действия. Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, мёда и имбиря. Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно, — заметил доктор.

Ранее главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев рассказал о том, почему не носящие маски люди могут заболеть коронавирусом не сразу или не заболеть им вовсе. По мнению доктора, такое может произойти из-за везения, наличия антител или устойчивости к вирусу. При этом лучшим средством защиты является вакцинация.