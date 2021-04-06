Врач призвал отказаться от продукта, который «убивает нас» каждый день

https://static.news.ru/photo/b7995b24-976e-11eb-9c43-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какой продукт каждый день наносит большой вред человеческому организму.

По его словам, опасность несёт хлеб и его аналоги, так как люди не тратят столько энергии, сколько получают от этого продукта. Он уточнил, что один кусок хлеба придётся «отрабатывать» в спортзале целый час.

Специалист добавил, что в сдобе содержится много углеводов из-за чего она наносит организму даже больше вред, чем сахар.

Если сравнивать его с сахаром-рафинадом, то уровень гликемического индекса хлеба составляет 80, а сахара всего 65. Получается, что хлеб гораздо более вредный, чем сахар... Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную, — подчеркнул Ковальков в видео, опубликованном в YouTube.

При этом он отметил, что можно не исключать хлеб из рациона, однако есть его стоит не чаще, чем два-три раза в год.

Как писал NEWS.ru, ранее диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что злоупотреблять хлебом в рационе не следует, а при его большом потреблении часть можно заменить крупами и блюдами из них.