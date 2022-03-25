Врач призвал не бояться «стелс-омикрона» раньше времени

Паниковать раньше времени из-за появления нового штамма коронавируса «стелс-омикрон» не стоит, заявил доктор медицинских наук Владислав Шафалинов «Царьграду». Его высокая заразность не говорит о высокой опасности. К тому же нужно сначала тщательно разобраться, чтобы не ошибиться, как это вышло с «дельтакроном», считает он.

А о «дельтакроне» я слышал несколько месяцев назад. Потом дезавуировали эту новость и сказали, что такой мутации на самом деле нет: просто один учёный принял «омикрон» за другой штамм. Надо как следует во всём этом разбираться. Но точно не надо никогда бояться заранее, — сказал Шафалинов.

В свою очередь глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что разновидность COVID-19, получившая название «стелс-омикрон», вскоре может стать преобладающим штаммом. Она обладает ещё большей скоростью распространения, чем первоначальный вариант.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что «дельтакрон» нельзя называть новым штаммом COVID-19. Данное наименование не следует использовать, поскольку он не является комбинацией двух вариантов вируса, отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.