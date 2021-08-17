Врач призвал исправлять деформацию стоп у детей в раннем возрасте

Детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов призвал родителей обращать особое внимание на правильное формирование у детей стопы. Как рассказал специалист в беседе с «Радио 1», постановка ног у ребёнка в детстве в будущем отразится на состояние шеи и позвоночника.
Соколов
Медик отметил, что в любом случае пока ребёнок растёт все последствия обратимы. Главное вовремя обратиться к врачу, который может назначить коррекцию, массажи, ортезирование или ортопедические стельки.
Ранее сообщалось, что более 40% жителей Земли страдают от искривления позвоночника. В 80% случаев причины развития заболевания неизвестны. Как правило, сколиоз выявляют в подростковом возрасте — 10–14 лет, когда начинается интенсивный рост организма.