Врач призвал исправлять деформацию стоп у детей в раннем возрасте

Детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов призвал родителей обращать особое внимание на правильное формирование у детей стопы. Как рассказал специалист в беседе с «Радио 1», постановка ног у ребёнка в детстве в будущем отразится на состояние шеи и позвоночника.

Соколов пояснил , что лучше всего проблемы с опорно-двигательным аппаратом исправлять в раннем детстве. По словам врача, если такие проблемы, как асимметрия ходьбы или укорочение конечностей были замечены, когда ребёнок только начинает ходить, то исправить их будет проще. У детей более старшего возраста это сделать будет сложнее, поскольку у них уже разовьются вторичные изменения.

Медик отметил, что в любом случае пока ребёнок растёт все последствия обратимы. Главное вовремя обратиться к врачу, который может назначить коррекцию, массажи, ортезирование или ортопедические стельки.

Ранее сообщалось, что более 40% жителей Земли страдают от искривления позвоночника. В 80% случаев причины развития заболевания неизвестны. Как правило, сколиоз выявляют в подростковом возрасте — 10–14 лет, когда начинается интенсивный рост организма.