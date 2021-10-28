Врач предупредил об опасности незавершённого цикла вакцинации

Вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» следует проводить, как это предусмотрено, в два этапа, с промежутком в 21 день. Если ограничиться только одной порцией вакцины, это может отрицательно сказаться на организме. Об этом в в интервью радио Sputnik предупредил кандидат медицинских наук Борис Чуладзе.

Как отметил Чуладзе, в инструкциях к большинству вакцин против коронавируса сказано, что прививку следует делать в два этапа. Сначала вводится первый компонент вакцины, затем — второй. Такой подход позволяет сформировать иммунитет к COVID-19.

Два компонента «Спутник V» следует вводить с интервалом в 21 день, не раньше. При этом второй укол можно сделать чуть позже.

Жёстких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой, — предупредил врач.

Тем не менее долго откладывать второй этап вакцинации не следует, поскольку есть риск заразиться. Если же человек заболел после первого укола, продолжать цикл вакцинации без консультаций врача не следует.

Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда её вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода, — объяснил Чуладзе.

По словам медика, вопрос вакцинации переболевшего человека будет решаться индивидуально, в зависимости от наличия осложнений после COVID-19 и от титра антител в крови.

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