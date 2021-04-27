Врач предупредила об осложнениях переболевших COVID-19 в лёгкой форме

https://static.news.ru/photo/370cebda-a801-11eb-9f7e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме, не застрахованы от различных осложнений. Об этом ТАСС рассказала главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Мы уже видим, что не всё так просто даже у тех, кто не тяжело перенёс заболевание. Уже очень много серьёзных проблем возникает со здоровьем там, где их не было совсем, — приводит агентство её слова.

Врач отметила, что с появлением новых мутаций коронавируса будут наблюдаться всё новые осложнения у переболевших. По её словам, как и в случае с гриппом, COVID-19 может в той или иной степени затронуть каждого, а кто-то переболеет неоднократно.

Тем, кто отказывается от вакцинации, Лысенко порекомендовала поступиться принципами ради спасения и себя, и своих близких. Она также посоветовала этим людям сходить на экскурсию в «красную зону» и лично убедиться в том, как тяжело порой может протекать заболевание.

Ранее сообщалось, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал ввести в России принудительную вакцинацию от коронавируса. По его мнению, медленные темпы прививочной кампании хуже, чем новые штаммы коронавируса. Он добавил, что из-за вялой вакцинации эпидемиологическая ситуация может значительно ухудшиться. Россия уподобится Индии, где ежедневно заражаются сотни тысяч человек и умирают от коронавируса более трёх тысяч пациентов.