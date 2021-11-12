Врач предупредила об опасности употребления кофе и энергетиков при COVID-19

Заболевшим коронавирусом не стоит употреблять кофе и энергетики, чтобы взбодрить свой организм, советует врач-диетолог Елена Соломатина. По словам медика, кофеин стимулирует нервную систему, а во время болезни человеку наоборот нужен отдых, пишет «Москва 24».

Как рассказала Соломатина, при заражении COVID-19 многие чувствуют усталость и головокружение, но вместо того чтобы поспать, пытаются взбодриться: пьют энергетики и кофе.

Надо понимать, что сон — это исцеление. И не нужно пытаться искусственно прервать просьбу организма об отдыхе, потому что отдых при коронавирусе очень важен. Поэтому кофе и энергетики здесь могут сыграть злую шутку, — отметила она.

Врач подчеркнула, что кофеин также приводит к обезвоживанию организма. Поэтому во время болезни, по её словам, лучше пить больше воды и не злоупотреблять тонизирующими напитками.

Кроме того, для поддержания иммунитета в этот период она советует отказаться от употребления сахара, соли и газированных напитков, а в своём рационе лучше отдать предпочтение овощам, фруктам, морепродуктам, жирной рыбе и кисломолочным продуктам.

Ранее нутрициолог Кристина Журавлёва предупредила, что употребление кофе и холодной воды на голодный желудок может быть вредно для здоровья. По словам специалиста, выпитый натощак кофе стимулирует большое число функций ЖКТ, включая секрецию соляной кислоты, что способно привести к гастриту.