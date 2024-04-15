Врач предупредила об опасности шоколада и чая Гастроэнтеролог Блайх: шоколад и чай могут провоцировать изжогу

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Употребление кофе, чая и шоколада, а также некоторые пищевые привычки могут провоцировать изжогу, сообщила изданию HuffPost гастроэнтеролог Лорен Блайх. По словам врача, она появляется из-за неправильной работы сфинктера между желудком и пищеводом, что позволяет кислоте попадать в пищевод.

По словам Блайх, изжога может возникнуть из-за заболеваний ЖКТ или после употребления кофе или чая, так как кофеин вызывает расслабление мышц сфинктера. Также гастроэнтеролог указала, что шоколад может вызвать изжогу из-за содержания кофеина и теобромина, что способно расслабить мышцу пищеводного сфинктера.

Блайх подчеркнула, что изжога также появляется, если поесть перед тренировкой, перед сном или менее чем через три часа после еды. Это происходит из-за физического воздействия, например поднятия тяжестей, большого объема еды или позы, при которой желудок находится выше пищевода.

При этом врач-терапевт Константин Спахов рассказал, что для сердца и сосудов полезен горький шоколад, который содержит не менее 75% какао. Этот продукт снижает давление и концентрацию холестерина в крови, улучшает состояние внутренней стенки сосудов, защищает от атеросклероза, инсультов и инфарктов.